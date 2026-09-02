Dette cachée : le député Amadou Ba annonce des enquêtes parlementaires pour situer les responsabilités

Dette cachée: au delà de la restructuration, situer les responsabilités et recouvrer l’argent



L’assemblée nationale ne laissera pas cette question de la dette cachée être sacrifiée sur l’autel d’ententes politiciennes avec les dignitaires de l’ancien Régime.



Des enquêtes parlementaires approfondies, des auditions poussées seront menées pour déterminer et situer les responsabilités.



Le peuple souverain à qui on va demander des sacrifices douloureux pour faire accepter la restructuration de la dette contractée à son insu, devra connaître les responsables, l’utilisation de fonds, les programmes financés, les comptes bancaires utilisés, les sous-traitants et les surfacturations et éventuels détournements et enrichissement illicite.



Tout le circuit qui a permis de contourner les procédures budgétaires et l’assemblée nationale sera dévoilé.



Même le FMI exige le nom des coupables. Il ne peut y avoir autant de milliards contractés sans responsables identifiés.



À ce jour, ni le ministère des finances, ni le Gouvernement n’a saisi le Parquet financier. Ce qui est un énorme anachronisme.



Le peuple ne paiera l’enrichissement d’un petit nombre.



Il faut le savoir bon sang!



La dette cachée (pas la dette publique globale) représente 7000 milliards de fcfa, soit plus que le budget annuel du pays.