Birame Soulèye Diop actuellement dans les locaux de la DIC... pour voir son épouse

L’administrateur du parti Pastef, Birame Soulèye Diop est actuellement dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic).



D'après certains médias, le lieutenant de Sonko, qui est venu avec son avocat est auditionné depuis ce matin et les enquêteurs devraient prendre une décision après un compte rendu au procureur.



Cependant, une source de PressAfrik, proche de Biram Souley Diop dément son audition. "Il est dans les locaux de la DIC pour voir son épouse, qui doit être présentée au procureur. Et aussi lui apporter des habits pour se changer"



À rappeler que l'épouse de Birame Soulèye Diop a été arrêtée depuis lundi et gardée à vue dans les locaux de la DIC, après des messages de menaces à l’endroit de personnalités du régimes, interceptés sur une puce qu’elle aurait fait acheter.