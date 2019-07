Birkilane : deux talibés meurent noyés dans les eaux d’une carrière

Deux (2) talibés, El hadji Seck et Babacar Dramé, âgés respectivement de huit (8) et sept (7) ans, se sont noyés dans les eaux d’une carrière. La drame a eu lieu ce week-end au village des Darou Wanar dans la région de Kaffrine, située dans le centre-ouest du Sénégal.



Les deux (2) enfants étaient partis rejoindre ses camardes qui se baignaient dans la carrière remplie d’eau de pluie. Après quelques minutes de jeu au fond des eaux troubles de ce grand trou abandonné et sans aucune protection, les deux (2) victimes trébuchent sur une vase et tombe dans l’eau.



Alertés par leurs amis talibés qui ne pouvaient rien faire contre eux, les parents des victimes et leur maître coranique, ont voulu plonger dans l’eau pour extraire les corps sans vie des deux (2) gamins. Informés, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers de la localité ont procédé au constat d’usage et à l’extraction des corps qui seront, à la suite, déposés à la morgue des l’hôpital régional de kaffrine, libre "L'Observateur".