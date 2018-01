Blessé, Kara Mbodj sera soigné par le madecin de Vincent Company

Le défenseur sénégalais d'Anderlecht, kara Mbodj peut nourrir beaucoup d'espoir pour rétablissement rapide de sa blessure contractée depuis maintenant deux mois. En effet, après son opération au mois de novembre dernier, kara Mbodj est désormais entre les mains du Docteur Roman Cugat, médecin aussi du de Vincent Company de Manchester City pour recouvrer sa motricité le plus rapidement possible avant les play-offs de la Jupiter Ligue qui auront lieu au mois de mars prochain.



Le Sénégalais peut compter sur Ramon Cugat qui est connu des joueurs de football : " Ramon Cugat est un grand spécialiste basé à Barcelone chez lequel les plus grans sportifs se déplacent pour les opérations et réalisations les plus délicats. Durant le stage hivernal d'Anderlecht, Kara restera chez lui, avant de continuer son travail avec les médecins de Neerpede". Peut-on lire dans la presse belge.