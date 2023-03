Blessé à la cuisse, Guy Marius Sagna solde ses comptes au sortir du Samu Municipal (Vidéo)

Le député de l'opposition Guy Marius Sagna, admis au Samu Municipal après avoir été blessé au pied mercredi, est sorti d'hôpital tard dans la soirée. Très en verve, il a soldé ses comptes avec le chef de l'Etat Macky Sall et avec les forces de l'ordre qui lui ont tiré une grenade lacrymogène le blessant au niveau de la cuisse.



"Sur mon lit d'hôpital, un journaliste est venu me trouver en me montrant sa blessure. Il a baissé son pantalon et malheureusement nous avons la même blessure au même endroit. Cela suppose que le président Macky Sall a donné ordre aux forces de l'ordre de blesser tous les hommes au niveau de leur sexe de sorte qu'ils ne mourront pas mais auront toutefois la honte de montrer leur blessure au monde", a-t-il déclaré.





Baboye Dia

