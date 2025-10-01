Blessé à la cuisse : Mamadou Sarr incertain pour sa première convocation avec les « Lions »

Pressenti pour figurer dans la liste que le sélectionneur national Pape Thiaw doit publier ce jeudi pour le rassemblement d’octobre, Mamadou Sarr a été victime d’une blessure à l’entraînement avec son club.



Selon L’Équipe, le défenseur central de 20 ans a ressenti une douleur à la cuisse lors de la séance de mardi. La durée de son indisponibilité n’a pas encore été communiquée par son club.



Selon des informations, Pape Thiaw avait déjà obtenu l’accord du joueur pour rejoindre la Tanière. Mais cette blessure vient désormais jeter le doute sur la possibilité de voir Mamadou Sarr honorer ce qui aurait été sa première convocation en équipe nationale.