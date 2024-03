Blessure de Mouctar Diakhaby : le diagnostic effarant d’un médecin espagnol

Sorti sur civière après un choc avec Aurélien Tchouaméni pendant Valence-Real Madrid (2-2), samedi, le défenseur central Mouctar Diakhaby souffrirait de « la blessure la plus grave qu'un footballeur puisse subir », selon le spécialiste en traumatologie Enrique Gastaldi.



Les images n'auguraient rien de bon. Ce lundi, les constats médicaux ont confirmé les inquiétudes. Dans le match nul entre Valence et le Real Madrid (2-2) samedi, le défenseur central valencien Mouctar Diakhaby (27 ans) est sorti sur blessure après un choc spectaculaire avec Aurélien Tchouaméni.



Dans un communiqué publié dimanche, Valence indiquait que Diakhaby avait subi « une luxation du genou droit », avant de préciser que le joueur restait « hospitalisé pour un suivi clinique, dans l'attente de nouveaux examens ».



Lundi, le spécialiste en traumatologie et chirurgie orthopédique Enrique Gastaldi, médecin à l'Hôpital clinique universitaire de Valence depuis 1986, ne s'est pas montré rassurant au sujet de la blessure du Guinéen, dans un entretien à la chaîne SER Deportivos Valencia.



« La première chose à vérifier est que le patient puisse à nouveau marcher »



« Diakhaby a la blessure la plus grave qu'un footballeur puisse subir au genou. Dans des blessures comme celle-ci, la première chose à vérifier est que le patient puisse à nouveau marcher, a affirmé le chirurgien. C'est effrayant. La luxation a pris le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur en avant. Ce sont des blessures très graves, inhabituelles. Pour que l'os sorte, il faut que les ligaments se cassent. On parle de quatre ou cinq ligaments, cela nécessite une étude ultérieure très poussée ».



Les attitudes de ses coéquipiers comme celles des joueurs du Real Madrid, se prenant le visage à deux mains, grimaçant de douleur ou détournant leur regard, faisaient craindre le pire pour Mouctar Diakhaby. Malgré le caractère involontaire du choc, Aurélien Tchouaméni avait tenu à s'excuser, samedi soir, sur le réseau social X : « Vraiment désolé de ce qu'il s'est passé, Mouctar Diakhaby. »



Avec L’Equipe