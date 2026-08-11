AS Monaco : Paul Pogba sur le départ, une résiliation de contrat en vue

Un an après sa signature sur le Rocher, le milieu Paul Pogba ne devrait pas poursuivre à l'AS Monaco. Les dirigeants avaient déjà des doutes sur ses capacités physiques. Ils ont fini d’être convaincus et vont chercher un accord financier pour mettre fin à la dernière année de contrat du champion du monde.



Selon les informations de Nice-Matin, l’aventure de l’international français (91 sélections, 11 buts) devrait s’arrêter là. Avant même cette nouvelle blessure, le club de la Principauté avait déjà des doutes, ce nouveau coup du sort a fini d’achever les doutes des dirigeants. Ils ont pris la décision de résilier les derniers mois de contrat (Pogba est lié à l’ASM jusqu’en 2027). Les deux parties doivent encore trouver un accord financier mais le joueur a été informé il y a de ça plusieurs semaines, ce que confirme Le Parisien.



Selon les deux médias cité par Footmercato, cela devrait être réglé d’ici le 1er septembre, date de la fin du mercato en France. Cela ne devrait pas être un gros problèmes. Le salaire de Pogba est très loin des standards de ses grandes heures, et essentiellement basé sur ses performances.



À Monaco, il avait retrouvé les terrains après plus de deux ans sans jouer en raison d’une suspension pour dopage, seulement son corps n’a pas su répondre aux exigences physiques. Après seulement 6 apparitions la saison passée toutes compétitions confondues, Pogba est invité à se trouver un nouveau challenge.