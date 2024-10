Blocage des salaires et allocations de carburant des députés : spéculations autour d'une supposée directive de Sonko

Le mécontentement monte chez des députés sortants. Bês Bi nous apprend dans sa parution de ce lundi que leurs salaires et allocations de carburant sont actuellement "bloqués". Les parlementaires, habitués à percevoir leurs émoluments "au plus tard le 2 du mois", s'inquiètent de cette situation.



Selon des sources qui se sont confiées au journal, le Trésor public a été interpellé à plusieurs reprises, mais il affirme attendre "les instructions".



Pourtant, l'alinéa 4 de l'article 87 de la Constitution est explicite : "L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation des résultats des élections des membres de la nouvelle Assemblée nationale."



D'où viennent donc ces fameuses "instructions" ? Certains murmurent qu'il s'agirait d'une directive du Premier ministre, qui avait déjà annoncé le gel des salaires des membres du HCCT et du CESE. Ne pouvant dissoudre ces deux institutions, le gouvernement a choisi de limoger leurs présidents.