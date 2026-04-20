Saint-Louis : la ville dépose officiellement sa candidature pour accueillir l’édition 2027 de la Journée internationale du Jazz

Le président de l’association Saint-Louis Jazz, Idriss Benjelloun, a annoncé que la ville de Saint-Louis (nord) a officiellement déposé sa candidature pour accueillir l’édition 2027 de la Journée internationale du Jazz. Il a fait cette annonce le week-end dernier, au cours d’un point de presse préparatoire de la 34e édition du Festival international de Jazz, prévue du 13 au 17 mai 2026.



« Saint-Louis porte officiellement sa candidature pour accueillir la Journée internationale du Jazz 2027, sous l’égide de l’UNESCO et du Herbie Hancock Institute of Jazz », a-t-il déclaré.

Selon M. Benjelloun, cette ambition est légitime. « Dans la cité tricentenaire, le jazz n’est pas un invité, il est chez lui. La présence passée de grandes figures mondiales, telles que Herbie Hancock, le témoigne », a-t-il soutenu.



Initié par l’UNESCO en 2011, la Journée internationale du Jazz est célébrée chaque 30 avril. Elle met en lumière ce genre musical en tant qu’outil de paix, de dialogue, de liberté et de coopération entre les peuples. D'après l'Agence de Presse Sénégalaise, elle promeut également la coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication.