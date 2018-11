Boko Haram: la branche d'al-Barnawi à l'offensive au Nigeria avant la présidentielle

En prêtant allégeance à Daech en 2016, Abu Musab al-Barnawi avait promis

qu'il initierait de nouvelles stratégies. La majorité des attaques de ces six derniers mois revendiquées par le groupe armé Boko Haram semblent confirmer un changement effectif.



Les insurgés sous le commandement d'Abu Musab al-Barnawi ciblent désormais en priorité des bases militaires. Ils multiplient les attaques sur des garnisons et, en les déclenchant à partir de lieux différenciés, ils mettent au défi les bataillons de l'armée nigériane, postés dans le nord-est du pays.



En parallèle, la branche ouest-africaine de l'Etat islamique amplifie également des raids sur des villages. Ces localités visées sont bien dans l'Etat du Borno autour du pourtour du lac Tchad, le long de frontière avec le Niger.



Ces attaques dans des communautés agricoles ont pour objectif le vol de nourriture et l'enlèvement de civils. Ces derniers sont souvent enrôlés de force dans les rangs de Boko Haram comme combattants, épouses ou aides.



Abu Musab al-Barnawi et ses hommes semblent avoir renoncé aux stratégies de Abubakar Shekau, l'autre leader du groupe armé. Fini la conquête, l'occupation et le contrôle de localités du nord-est du Nigeria. En revanche, comme son rival l'avait fait avant le scrutin de 2015, al-Barnawi multiplie les offensives. Se posant ainsi comme un des acteurs de la campagne des présidentielles nigérianes 2019.