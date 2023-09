Bonne nouvelle au domicile de Ousmane Sonko

Ironie de l'histoire, la domestique est originaire des îles du Saloum tout comme l'accusatrice de Sonko dans l'affaire Sweet Beauté. Cependant cette Sérère serait loin des théories complotistes ou des traquenards. Elle s'est bien intégrée et cultive des relations cordiales, saines et très poussées avec Anna Diamanka et Khady Kébé, les deux épouses du chef de l'opposition sénégalaise.

Une bonne nouvelle dans la grisaille liée à l'emprisonnement de Ousmane Sonko. En effet, ce matin, il a été célébré la naissance de jumelles au domicile du leader du parti Pastef. En effet, la domestique de la maison qui est avec la famille du maire de Ziguinchor depuis plus de dix et mariée à un émigré baptisait ses deux enfants ce matin à la cité Keur Gorgui.La jeune dame dont on va taire le nom a été assistée et aidée par les deux épouses de Ousmane Sonko jusqu'à la naissance des jumelles. Elles la traitent comme un membre de la famille à part entière. C'est ainsi qu'elles ont organisé dans la sobriété avec la présence des membres de la famille de la jeune dame et quelques proches du leader politique le baptême.