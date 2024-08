Bonne nouvelle pour les insuffisants rénaux, : Barthelemy Dias met en service le centre de dialyse Khalifa Ababacar Sall

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a officiellement lancé les activités du Centre situé à Liberté 6. C’est une belle perspective qui s’offre aux patients atteints d’insuffisance rénale à Dakar. Ce centre est le fruit de la coopération entre le Ministère de la Santé et de l’Action sociale et le Maire de la ville de Dakar.

Le Centre de Dialyse Khalifa Ababacar Sall est doté de 40 générateurs de dialyse et d’autres équipements nécessaires devant servir à l’amélioration de l’offre de soins. Selon les termes de la convention, le centre vise à optimiser progressivement son fonctionnement pour prendre en charge jusqu'à 240 patients.



Sa mise en service vient à point nommé car beaucoup de personnes atteintes d'insuffisance rénale n’ont pas toujours les moyens d’accéder aux traitements à moindre coût sans oublier les contraintes de trouver de la place pour la dialyse dans les structures sanitaires publiques. La municipalité a assuré tout l'accompagnement technique requis sera mis en place pour garantir une prise en charge efficace des patients, soulignant l’importance d’une approche multisectorielle pour une gestion optimale des besoins en santé.



Conscient des défis financiers liés à l'accès aux soins de dialyse, Woré Diaw, adjoint au maire chargée de la Santé à la ville de Dakar, informe seneweb, a rappelé l’importance de la solidarité. "Ceux qui peuvent payer doivent aider", a-t-elle affirmé, appelant à une répartition des coûts pour permettre aux patients les plus démunis de bénéficier des soins sans charge financière. Dans cette optique, la municipalité envisage de définir des critères d'éligibilité pour permettre aux populations d'accéder gratuitement aux soins de dialyse.



Elle a également exprimé son souhait de voir un jour la dialyse devenir un service entièrement gratuit au Sénégal, une ambition qui, si elle se réalise, pourrait soulager des milliers de Sénégalais souffrant d’insuffisance rénale. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large du maire, qui ambitionne de doter Dakar d’un plateau technique adéquat pour la prise en charge des différentes pathologies. "J’ai été très choquée de voir comment les populations sénégalaises souffrent pour avoir accès aux soins de dialyse", a-t-elle confié, renforçant ainsi l'engagement du maire à améliorer les conditions de vie des populations les plus démunies.