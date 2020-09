Bonne tendance des résultats du Bac 2020: Dame Mbodj soupçonne "une tricherie d'Etat"

La très bonne tendance qui se dégage des premiers résultats du baccalauréat 2020 laisse dubitatif le Secrétaire général du Cusems, Dame Mbodj qui parle de tricherie orchestrée par l'Etat du Sénégal. Selon lui, le contexte actuel ne rime pas avec de tels résultats. "Les élèves n'ont pas appris dans le public pendant les 3 mois et demi pendant lesquels l'école sénégalaise a été fermée du fait de la Covid-19. Donc il faut qu'on nous dise la vérité. Ce qui s'est passé est inexplicable du point de vue scientifique, on ne peut pas tricher avec l'éducation parce que tout va nous retomber sur la tête nous les Sénégalais", a déclaré le syndicaliste.



Des accusations que le ministère de l'Éducation nationale balaie d'un revers de la main. Selon le directeur de la Formation et de la Communication, Mohamed Moustapha Diagne, de tels propos entachent les années de travail des candidats admis et de leurs enseignants. "Lorsque quelqu'un dit que oui c'est de la tricherie, c'est parce que son enfant n'a pas de Bac ou bien son enfant ne fait pas le Bac. Dont tous ces gens qui disaient que ce n'était possible d'aller à l'école, qu'on allait avoir des résultats catastrophiques ont vu leur pronostic déjoué", rétorque monsieur Diagne, sur les ondes de la Rfm.