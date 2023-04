Bordeaux: la FECAFOOT apporte son soutien à Bokele, victime de racisme

La Fédération camerounaise de football a publié un communiqué lundi pour apporter son soutien à Malcom Bokele, victime d'insultes racistes samedi après la rencontre de Ligue 2 entre Bordeaux et Bastia (2-0). L'instance demande aux dirigeants du football français de prendre les mesures nécessaires, rapporte Africa Foot United.

« La Fédération Camerounaise de Football a pris connaissance des événements survenus à l'issue du match de la 30e journée de la Ligue 2 française entre les Girondins de Bordeaux et Bastia, indique un communiqué ce lundi. Des insultes racistes auraient été proférées à l'encontre de l'international camerounais Malcom Bokele Mputu, joueur des Girondins de Bordeaux. La Fédération camerounaise de football exprime sa solidarité avec Malcom Bokele Mputu et lui apporte tout son soutien. »

Ladite fédération dirigée par Samuel Eto'o, a condamné cette fameuse coutume qui commence à prendre place dans le football. Et « réaffirme que le racisme n'a pas sa place dans les stades et exhorte les dirigeants du football français à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce comportement irrespectueux et inacceptable. »

Les Girondins avaient exprimé leur soutien dimanche en vers leur défenseur et même envisagé "des poursuites possibles" après ces insultes.