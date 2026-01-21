CAN 2025 : quatre (04) sénégalais, dont S. Mané, figurent dans l’équipe-type dévoilée par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mardi 21 janvier l’équipe-type des 11 meilleurs joueurs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, tenue au Maroc. Quatre (04) footballeurs sénégalais, champions d’Afrique, figurent dans le classement. Il s’agit de l’attaquant Sadio Mané, des milieux de terrain Pape Guèye et Idrissa Gana Guèye et du défenseur Moussa Niakhaté.



En dehors du Sénégal, quatre (04) marocains et trois (03) nigérians complètent la liste. En ce qui concerne les Lions de l’Atlas, vice-champions d’Afrique, la CAF a choisi l’attaquant Brahima Diaz, les défenseurs Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, ainsi que le gardien Bono. Pour le Nigéria, il s’agit de l’attaquant Victor Oshimen, de l’avant-centre Adeloman Lookman et enfin Calvin Basssey (défenseur).



Tous ces joueurs choisis par la CAF proviennent exclusivement des équipes qui constituent le trio du classement de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.