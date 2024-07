Boubacar Camara : « le Sénégal est en crise, le Président Diomaye doit dissoudre l’Assemblée nationale »

Boubacar Camara est revenu sur l’actualité brulante opposant le Premier ministre à certains députés concernant la Déclaration de politique générale (DPG). Invité de l'émission "L'invité MNF" sur 7tv, il exige la dissolution de l’Assemblée nationale.



« Pour moi, le Sénégal est en grande crise. Et la première décision que le président Diomaye Faye doit prendre, c’est de dissoudre immédiatement l’Assemblée nationale en demandant l’avis du Conseil constitutionnel », a déclaré Boubacar Camara, leader du Parti de la Construction et de la Solidarité (PCS-Jengu Tabax)



Il explique que « c’est la conséquence d’une motion de censure. Ce qui se passe dans ce pays est extrêmement grave. Il y a blocage des institutions », a-t-il déploré sur 7tv.



Boubacar Camara n’a pas manqué de souligner les manquements des députés. « Le règlement intérieur n’est pas bon et n’a toujours pas été corrigé. Cette assemblée n’a pas de légitimité. C’est dans cette assemblée que des députés ont pris leur procuration pour la confier à un autre député, c’est du jamais vu. Ces mêmes députés ont révoqué illégalement Mimi Touré avant de voter une loi pour le report de l’élection présidentielle, entre autres… », a rappelé l’ancien candidat à la présidentielle de 2024.



Pour M. Camara, le projet de loi introduit par certains députés pour que le président de la République ne puisse dissoudre l’Assemblée nationale est voué à l’échec.



« La dissolution de l’Assemblée prévue au Sénégal c’est pour freiner l’abus de la motion de censure. Si les députés font recours à la motion de censure, ils doivent s’attendre à la dissolution de l’Assemblée nationale. Donc c’est un équilibre des pouvoirs », a fait savoir le leader du Parti de la Construction et de la Solidarité (PCS-Jengu Tabax).



D’après lui, les députés ont commis des manquements et ils ne méritent pas de rester une seconde à l’Assemblée nationale. » C’est la raison pour laquelle il faut dissoudre l’Assemblée nationale. On aura une majorité stable qui soutient le gouvernement pour la réussite des projets du gouvernement. Sinon pour le cas contraire, il y aura des problèmes », a-t-il laissé entendre.