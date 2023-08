Boubacar Kamara sur l’état de santé de Sonko : « même l'humanité recommande qu’il retourne chez lui »

Le leader du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax, Boubacar Kamara a exprimé dimanche son inquiétude sur la gravité de l’état de santé de l’opposant Ousmane Sonko, qui est à son 22e jour de grève de la faim à l’hôpital Principal de Dakar où il est admis en réanimation.



« C'est triste qu'on en arrive là au Sénégal. C'est à dire le président Ousmane Sonko, par son combat, a montré la véritable nature du régime qui veut absolument garder le pouvoir. Trois (3) dossiers judiciaires sur une personne avec des incohérences incroyables. Aujourd'hui, même l'humanité recommande que Ousmane Sonko retourne chez lui », a dit M. Kamara.



Invité de l’émission Grand Jury de la RFM depuis le Bénin, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 d’ajouter : « Un homme qui se bat sur des principes et qui n'a jamais une arme pour taper sur qui que ce soit. Et il en avait les moyens avec la force politique qu'il a, il a choisi de se battre à travers les élections. Il est malade. Même s'il n'était pas malade, vous avez vu toutes les persécutions qu'il a reçues. Et les gens regardent comme ça ».



M. Karama a dénoncé l’usage par le régime de Macky Sall, de la répression pour faire taire son adversaire politique. « On nous parle de gouvernance et de transparence, on travaille pour tout le monde, mais quand les gens soulèvent les vraies questions qui menacent le pouvoir, maintenant c'est la répression. Ousmane Sonko a ses méthodes de combat, ça l'engage. Mais rien ne justifie qu'on puisse traiter une personne comme ça. Dans un pays comme le Sénégal, de surcroît, un pays religieux. Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à cette perte d'humanité dans notre pays. On a touché le fond ».