« Boubacar Sèye arrive à peine à s’exprimer, il est abattu », révèle Me Assane Dioma Ndiaye

Me Assane Dioma Ndiaye, un des avocats du président de Horizon sans frontière, Boubacar Sèye, placé sous mandat ce mardi, donne des nouvelles de son client. « Il vit très mal cette situation et psychologiquement, il est abattu », a révélé la robe noire qui ajoute que son client « pense qu’il y a une intention de l’humilier ».



« Il vit très mal cette situation. Psychologiquement, il est abattu. Il se dit toujours qu’il y a une intention de l’humilier, que nous ne sommes pas simplement dans le cadre d’une procédure judiciaire normale parce qu’il estime que si l’objectif recherché c’était simplement de lui demander qu’il clarifie ses positions ou qu’il apporte même des preuves de ses allégations, on n’avait pas besoin de le traiter de cette manière », a expliqué l’avocat sur Radio Sénégal.



Il a poursuivi, « Moralement, il pense qu’il y a une volonté manifeste d’atteindre à sa dignité, de l’abattre. Et pour cela, il est évidemment très touché et c’est à peine qu’il arrive à s’exprimer ».



Pour M. Assane Dioma Ndiaye, il y a nécessité d’aller vers un dénouement de cette affaire. Parce que, a-t-il souligné, « il ne peut pas comprendre qu’après les sacrifices qu’il a fait pour son pays, sa famille qu’il a abandonné en Espagne, son dévouement désintéressé et simplement pour l’avenir de la jeunesse sénégalaise et un meilleure devenir, la préservation de la dignité des jeunes Africains, qu’on puisse lui rendre cette monnaie comme la situation qu’il vit aujourd’hui ».



Boubacar Sèye se dit aussi que sa famille eu raison sur lui, parce qu’elle ne voulait pas qu’il revienne au Sénégal, si l’on en croit à son avocat que informe que « c’est un pari qu’il a fait ».



Me Ndiaye d’hausser le ton : « Trop c’est trop. On doit mettre un terme à cette procédure ». Avant de déplorer les conditions dans lesquelles iM. Sèye, qui vit avec des pathologies et qui a fait un long trajet avant d'arriver au Sénégal, a été cueilli.



Pour rappel, le président de Horizon sans frontière a été arrêté vendredi dernier à sa descente d’avion à l’Aéroport internationale Blaise Diagne (AIBD), en provenance de Lisbonne (Portugal). Il a été par la suite conduit a été la Section de recherches de Colobane où il a été placé en garde à vue pendant 4 jours.



La raison de son arrestation est liée aux fonds alloués au Sénégal par l’Union européenne pour combattre l’émigration clandestine. A en croire Boubacar Seye qui accuse l'Etat du Sénégal, ces fonds ont été « utilisés à de fins personnelles ».