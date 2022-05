Boubakar Kamara annonce son départ de l’OM

Son message sur Instagram "Merci pour tout" sembait annoncer la fin de son aventure à Marseille. Ce dimanche, Boubacar Kamara a officialisé au micro de Téléfoot son départ de son club formateur: "Après de longues réflexions, de nuits où on ne dort pas, où on pèse le pour et le contre, j’ai décidé de ne pas prolonger, de quitter l’OM à l'issue de la saison."



Un immense coup dur pour les Phocéens, tant le milieu de terrain a été important dans le système de Jorge Sampaoli. Malgré son attachement pour le dauphin du PSG, le nouvel international français est convaincu qu'il doit partir afin de donner un élan supplémentaire à sa carrière: "C'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J’ai envie d’évoluer de découvrir un nouveau challenge."