Bougane Gueye Dany a rejoint Idy

Le concert de ralliement continue de plus belle chez Idrissa Seck. Le patron de D-Media et non-moins candidat recalé à la Présidentielle et leader du mouvement Geum Sa bopp, est le dernier à en date à rejoindre la coalition Idy 2019



" Après réflexion, échanges avec les composantes du mouvement, il est apparu clair que le meilleur choix était Idrissa Seck qui a surtout accepté d’appliquer intégralement le programme de Geum Sa Bopp qui s’articule autour de dix-neuf points. Idrissa Seck incarne la «maturité, la sagesse, l’expérience dans la gestion des affaires publiques non sans être un homme pieux et engagé pour abréger la souffrance des Sénégalais. Ensemble pour un Sénégal Gagnant au soir du 24 Février", a posté Bougane sur sa page Facebook.