Bougane Gueye contre-attaque après la sortie du Gouvernement: "Ces mensonges vont-ils se poursuivre ou s’estomper tout simplement ?"

Le patron de D-Médias a contre-attaqué juste après la conférence de presse du Premier ministre Amadou Ba et son Gouvernement sur les événements de ce début de mois de juin. Selon Bougane Geye Dane, «nous avons un État qui use de son appareil de répression et qui l’a fortement utilisé lors des dernières manifestations au point d’enregistrer près de vingt morts, des centaines de blessés et des centaines d’arrestations les unes aussi arbitraires que les autres. Que se passe-t-il au Sénégal ? C’est un État qui essaie de se blanchir d’actes connus et reconnus avec la présence sur le théâtre des opérations de nervis lourdement armés que tout le monde a vu tirer sur des manifestants ».



Le candidat recalé lors de la présidentielle de 2019, évoquant toujours les violences meurtrières des 1er et 2 juin 2023, pense que la vérité a fini de déconstruire un mensonge d’Etat avec les enquêtes menées par la presse étrangère sur la base d’éléments publiés par des Sénégalais sur les réseaux sociaux. A l’en croire, le président de la République Macky Sall « et sa bande » sont épinglés sur le plan international et nul n’a besoin de s’armer de torches pour voir la vérité. « Ces mensonges vont-ils se poursuivre ou s’estomper tout simplement ? Face à la réalité des faits et malgré des preuves évidentes, le régime de Macky Sall continue de verser dans un véritable mensonge d’Etat. L’on parle d’actes assimilés à du terrorisme alors que le pire n’est autre que de tirer sur des manifestants désarmés. Qu’ils continuent de communiquer tout en sachant que le monde entier sait ce qu’il s’est réellement passé au Sénégal. Qu’ils continuent de charger l’opposition alors que le monde assiste à une réelle violation des droits humains et des libertés individuelles », a pesté le leader d mouvement Gueum Sa Bopp.



S’agissant de la conférence de presse tenue hier par le Gouvernement, Bougane Guèye Dany soutient que ce dernier est passé à côté de sa communication. «Chers membres du gouvernement, nous sommes inquiets vu les insuffisantes réponses que vous avez présentées à la presse. Ces réponses sont controversées, vous observant face aux journalistes, certaines questions vous ont complètement perturbés, des signes et gestes qui décrivent un malaise profond » a-t-il encore chargé.