Boulaye Dia, nouvelle vie à Villarreal

Mercredi 11 août, l’international sénégalais Boulaye Dia, nouveau venu à Villareal en Espagne, sera sur le terrain pour disputer la Supercoupe d’Europe face à Chelsea à Belfast.



L’attaquant international sénégalais Boulaye Dia, transféré en juillet dernier à Villarreal en provenance de Reims, s’apprête à être propulsé au-devant de la scène continentale mercredi 11 août, contre Chelsea à Belfast. Âgé de 24 ans, Dia a été recruté par les Espagnols pour un montant évalué entre 12 et 15 millions d’euros. Le joueur, auteur de 28 buts en 88 rencontres sous le maillot rémois, sort d’une grosse saison 2020-2021. Il a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues, dont 14 en 36 rencontres de Ligue 1.



NOUVEAU JOKER DU COACH UNAI EMERY ?



Si son expérience européenne se limite à deux tours préliminaires de Ligue Europa la saison dernière, le Sénégalais devrait entrer dans la cour des grands avec la Ligue des champions. Il pourrait disputer ses premières minutes en C1 dès septembre. Sera-t-il le nouveau joker du coach Unai Emery ? Inconditionnel de Gerard Moreno en attaque - meilleur buteur de Villarreal ces deux dernières saisons -, le technicien basque devra faire des choix. Aligné d’entrée en amical contre Lyon dix jours après son arrivée en Espagne, Dia s’est illustré de la meilleure des manières, avec un but, une tête plongeante (38e) qui n’a toutefois pas suffi à offrir la victoire aux siens (2-2).



GAGNER UN TITRE



Boulaye Dia est un attaquant que le club de la région de Valence suit depuis trois saisons, à en croire Fernando Roig Negueroles, le directeur général du club, lors de sa présentation. « Le premier match officiel que je vais disputer, je vais le jouer pour gagner un titre. C’est important, c’est ce pour quoi je suis venu. J’espère que ce sera le début d’une belle relation », a appuyé l’international sénégalais aux cinq sélections. « Comme il y a plusieurs joueurs qui parlent français (Capoue, Mandi...), je me sens bien accueilli. J’ai pu discuter avec Unai Emery et les sensations sont très bonnes », avait confié le jour de sa présentation celui qui évoluait encore au niveau amateur au Jura Sud Foot il y a trois ans.



PARCOURS ATYPIQUE



En 2017, il jouait même en Régional 2, au PVFC Oyonnax, c’est dire si le parcours accompli en l’espace de trois saisons est atypique. Sa vie d’alors est faite de petits boulots pour soutenir la famille dont le père ne pouvait plus travailler, et d’entraînements le soir. Dia est la principale recrue de l’intersaison du « sous-marin jaune » en compagnie du jeune défenseur central international argentin Juan Foyth (arrivé en provenance de Tottenham) et de l’Algérien Aissa Mandi (arrivé libre en provenance du Betis Séville). Dia va peut-être disputer ses premières minutes en Ligue des champions, dès septembre. Le natif d’Oyonnax dans l’Ain est le deuxième footballeur sénégalais à porter les couleurs du club après Alfred N’Diaye (2016-2017).



Rfi