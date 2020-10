Bouna Sarr raconte les coulisses de son transfert au Bayern Munich

Le voilà dans une autre dimension. Passé du FC Metz à l'OM en 2015, Bouna Sarr a franchi un nouveau palier lundi, en quittant Marseille dans les dernières heures du mercato pour signer au Bayern Munich. Un transfert de 10 millions d'euros, sur lequel est revenu le latéral droit français dans Top of the Foot, ce mardi soir sur RMC.



"En fait, j'ai appris leur intérêt de la part de mon agent Patrick Mendy, explique Sarr. Avant même que l’opération ne se réalise, c’était une fierté d’être dans le viseur de ce club." Surtout que le Bayern l'avait précisément ciblé...



"On m'a expliqué qu'on ne me faisait pas venir ici pour rien"

"On m’a dit qu’ils cherchaient un latéral droit de mon profil. Ils voulaient un joueur qui puisse attaquer, qui puisse leur apporter un plus offensivement, poursuit l'intéressé. On a joué contre eux amical en présaison. Et ça s’était plutôt bien passé pour moi, j’avais réussi à montrer des choses intéressantes. Leur coach (Hansi Flick) avait apprécié ma performance, et par la suite il a dit qu’il me voulait. Et après, leur directeur sportif a contacté mon agent qui s’est occupé de tout."



Bouna Sarr n'a pas manqué de remercier une nouvelle fois Rudi Garcia, qui a eu l'idée de le repositionner au poste de latéral droit, ce qui lui a permis d'obtenir du temps de jeu à Marseille et d'être repéré. Mais maintenant, c'est en Bundesliga qu'il va devoir faire ses preuves. "On m'a expliqué qu'on ne me faisait pas venir ici pour rien, qu'on comptait sur moi, glisse-t-il. Le Bayern a un groupe assez restreint, plus qu'à l'OM ou d'autres clubs. Il y aura beaucoup de turnover, la plupart des joueurs ici jouent. Ce sera à moi de donner le maximum pour m'imposer."



