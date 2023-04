Bourse: la valeur de Meta boostée par l’intelligence artificielle

C’est aussi, et c’est un grand classique de Wall Street, pour le malheur de certains de ses employés, parce que le groupe qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp a resserré les boulons. Plus de 20 000 postes ont été supprimés ces derniers mois.

De plus les efforts de Meta pour se recentrer sur son cœur de métier : vendre de la publicité sur les réseaux sociaux, ont payé au premier trimestre avec des résultats meilleurs qu'attendus, qui ont rassuré le marché. Les investisseurs ont désormais une certaine confiance dans l’avenir. De la publicité mieux visée grâce à l'IA À l’origine de ce regain de confiance, l'intelligence artificielle (IA). C’est le nouvel eldorado des entreprises du secteur des nouvelles technologies. Et Meta y investit beaucoup. Avec des résultats. Cela permet d’offrir de nouveau services aux utilisateurs en créant ce que l’on appelle des IA génératives, c’est-à-dire des systèmes capables de répondre directement aux questions qu’ils peuvent poser. Et cela améliore aussi l’efficacité interne.

L’Intelligence artificielle permet de mieux cibler la publicité pour permettre à plus d’annonceurs d’atteindre des utilisateurs qui passent de plus en plus de temps sur leurs écrans. Et placer de la publicité, c’est précisément le cœur de métier de Meta. « Désormais, 20% de ce que l'intelligence artificielle vous recommande sur Facebook et Instagram vient de comptes que vous ne suivez pas », s'est félicité le patron Mark Zuckerberg lors d'une conférence téléphonique aux analystes.

« Meta ne peut pas se permettre de se reposer. Le groupe doit finir de reconstruire le ciblage publicitaire après la débâcle causée par Apple, convaincre les annonceurs de délaisser TikTok et conserver les influenceurs », a commenté Debra Aho Williamson, analyste d'Insider Intelligence.

Selon son cabinet d'études, Meta détiendra 20% du marché mondial de la publicité numérique en 2023, soit sa plus petite part du gâteau depuis 2018. Face à l'immense popularité de TikTok, le groupe américain a changé le fonctionnement de ses plateformes pour copier l'application, de ses vidéos courtes et divertissantes avec les « Reels »à ses puissants algorithmes de recommandation des contenus.

« Depuis que nous avons lancé les Reels, les recommandations d'IA ont entraîné une augmentation de 24% du temps passé sur Instagram », a ajouté Mark Zuckerberg, assurant que ces vidéos rapportent aussi plus de recettes qu'avant.