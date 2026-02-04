Réseau social
Bourses estudiantine : les paiement démarrent ce jeudi 5 février



La direction des bourses via un communiqué, porte à la connaissance des étudiants des établissements publics d’enseignement supérieur que les allocations le jeudi 05 février.
 
Selon le communiqué officiel de ce 4 février 2026, les paiements concernent le mois de janvier au titre de l'année universitaire 2025-2026.

 
Néné Diakité (Stagiaire)

Mercredi 4 Février 2026 - 16:26


