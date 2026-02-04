Accès à Internet : le Sénégal mise sur Starlink pour connecter un million de citoyens

une extension immédiate de la connectivité sur tout le territoire ;

une contribution majeure à l’inclusion numérique et dynamisation économique ;

un renforcement du positionnement et du leadership du Sénégal dans la transformation numérique sur le continent africain.

Dans le cadre du New Deal Technologique, le Gouvernement du Sénégal (GdS) a pour ambition de démocratiser l'accès au haut et très haut débit sur l'ensemble du territoire national, y compris et surtout dans les zones rurales et isolées où le déploiement des réseaux terrestres demeure un défi à la fois économique et technique. A cet effet, le GdS renforce le maillage du territoire en infrastructures de très haut débit.Afin d’accélérer la réduction de la fracture numérique plus rapidement, le GdS a accordé à Starlink l’autorisation de fournisseur d’accès internet. Cette infrastructure de pointe, grâce à sa constellation de satellite en orbite basse permettra d’éradiquer les zones blanches en s’appuyant sur la connectivité satellite pour renforcer ou prolonger la couverture des réseaux terrestres. Complément stratégique aux infrastructures terrestres existantes, cette solution s’inscrit dans une vision cohérente de connectivité visant à assurer une couverture internet complète des ménages et des entreprises, à stimuler la concurrence et à accroitre la productivité des secteurs clés de l’économie.L’arrivée de Starlink au Sénégal représente une avancée stratégique majeure vers l’accès universel à Internet. Ainsi le GdS a négocié l’acquisition de 5 000 kits à un tarif préférentiel pour connecter gratuitement un million de Sénégalais à travers le réseau satellitaire de Starlink durant le premier semestre 2026.Les secteurs prioritaires sont les zones blanches (wifi communautaire), l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, les collectivités territoriales, les zones frontalières, le plan Diomaye pour la Casamance entre autres, etc.Cette décision stratégique vise à produire un impact significatif, notamment :Par ailleurs, la mise en œuvre de cette stratégie offrira aux différents secteurs d’activités l’opportunité de réduire substantiellement leurs coûts de connectivité tout en bénéficiant simultanément d’un accès à une, fiable et performante.