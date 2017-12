Bourses familiales : Macky Sall porte les bénéficiaires à 400 000 familles

«Ce soir, mes chers compatriotes, je veux aussi renouveler mon engagement aux côtés des couches sociales les plus vulnérables de notre pays. La lutte contre les inégalités sociales reste au cœur de mes priorités. Je me ferai toujours le devoir de mobiliser la solidarité nationale pour aider les moins favorisés à desserrer l’étau de la solitude face à la précarité et au besoin». Ces propos sont du chef de Macky Sall qui a adressé aux Sénégalais, ses vœux pour l’année 2018.



Dans cette optique de lutter contre les inégalités, il a fait savoir que «40 milliards de FCFA par an seront désormais consacrés au Programme national de Bourses de Sécurité familiale, pour porter le nombre des bénéficiaires de trois cent mille à quatre cent mille ménages».



Le Président Sall d’ajouter : «Ces familles, de même que les personnes vivant avec un handicap, titulaires de la carte d’égalité des chances, continueront de bénéficier de la Couverture Maladie Universelle».

Dans ce même ordre d’idée, Macky Sall a annoncé que les efforts allaient se poursuivre notamment à travers les programmes tels que le PUDC et le PUMA, avec «u cours de l’année 2018, 251 systèmes d’adduction d’eau potable (qui) seront livrés en milieu rural et 35.000 branchements sociaux réalisés en milieu urbain».



Mais déjà, salue-t-il, «les conditions de vie des populations bénéficiaires du PUDC et du PUMA changent radicalement pour le meilleur». Et de prendre pour exemple : «Touba-Trankil à Ngoufatte ; de Négué Wolof à Halwar ; de Saréliou à Saré Bamol ; de Niakhar à Dialacoro ; et de Niassanté à Ndiosmone, entre autres localités d’un Sénégal des profondeurs trop longtemps abandonné à lui-même et dépourvu d’un minimum de services sociaux».



Macky Sall de conclure à ce sujet : «C’est en revitalisant le Sénégal des profondeurs que nous ferons éclore tout le potentiel de notre pays. C’est ainsi que nous mettrons fin à l’appel illusoire et dangereux de l’émigration clandestine».