Urgence ECO : la CEDEAO réactive sa "Task Force" présidentielle face aux retards de convergence

La 68e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, présidée par S.E. Julius Maada Bio (Président de la Sierra Leone), a sonné l'alarme concernant le projet phare de l'intégration régionale l'ECO.



À moins de deux ans du lancement prévu de la monnaie unique, la Conférence a pris note des délibérations de la 12e Session du Conseil de Convergence, qui confirment un bilan préoccupant.

Selon le communiqué, parvenu à Pressafrik, « les États membres n'atteignent pas les critères de convergence macroéconomique nécessaires et la Feuille de route pour le lancement de l’ECO accuse d'importants retards »

Pour surmonter l'impasse, la Conférence a misé sur l'action politique au plus haut niveau.



La Conférence charge la Commission de réactiver la Task Force présidentielle sur le Programme de monnaie unique de la CEDEAO, afin de faciliter la recherche d’un consensus sur les questions sensibles et/ou urgentes.



Cette décision vise à mobiliser l'implication directe des Présidents pour aplanir les divergences concernant les arrangements institutionnels délicats, essentiels à la crédibilité et à la stabilité de la future zone monétaire.



Parallèlement, la CEDEAO a réitéré son appel aux États membres pour qu'ils « mettent en œuvre des politiques économiques appropriées » pour satisfaire aux critères de convergence.



Enfin, pour renforcer la gouvernance financière régionale, la Conférence a pris acte de l’adoption de la Directive établissant le cadre de la comptabilité publique dans l’espace CEDEAO. La Commission a été instruite d’aider les États membres à intégrer cette directive dans leurs législations nationales d’ici le 31 décembre 2029.