Boxe : Tyson Fury en colère après la défaite d’Anthony Joshua

Battu par K.O. par Daniel Dubois, Anthony Joshua a manqué l’occasion de prendre la ceinture IBF des poids lourds. Mais cette défaite devrait aussi l’empêcher de combattre face à Tyson Fury, qui enrage.



Après trois défaites, Anthony Joshua était plus en forme ces derniers temps avec quatre combats remportés successivement. Mais face à Daniel Dubois, le boxeur anglais finit le combat K.O., laissant échapper la ceinture mondiale IBF des poids lourds et un troisième titre mondial. Sous le regard de 95 000 spectateurs à Wembley, des invités de prestige étaient présents comme Conor McGregor ou encore Tyson Fury. Le boxeur a beaucoup perdu avec cette défaite de Joshua et a enragé à l’issue du combat.



Un combat entre Joshua et Fury malgré tout ?

En effet, Fury souhaitait affronter Joshua, c’est le programme qui se serait déroulé en cas de victoire de ce dernier face à Dubois. Malheureusement pour Tyson « The Gipsy King » Fury, ce combat n’est plus au programme avec le résultat de ce combat.



Filmé après le K.O. concédé par Joshua, la réaction du boxeur est déjà mythique, sous les yeux de McGregor, amusé par la situation. « Écoute, ça (la défaite) me coûte 150 millions. Ce conn***. Tu ferais mieux de me payer maintenant » lance-t-il alors à l’intention de Turki Alalshikh, toujours sous les yeux de Conor Mc Gregor, hilare.



Afin d’avoir cette affiche de gala, un combat entre Joshua et le perdant du « rematch » entre Fury et Usyk pourrait avoir lieu. Si cette possibilité n’est pas à exclure, il faudra attendre le résultat du combat prévu le 21 décembre.





Avec Ouest France