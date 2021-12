Boxing Day: Chelsea renoue avec la victoire

Chelsea était mené mais s'est finalement imposé face à Aston Villa (3-1), grâce à des buts de Jorginho et Romelu Lukaku dimanche lors du Boxing Day. Les Blues retrouvent le chemin de la victoire après deux matchs nuls.



Avec cette victoire, les Blues renouent avec la victoire, remontent à hauteur de Liverpool dont le match du jour a été annulé et s’évitent de voir Arsenal et Tottenham se rapprocher trop dangereusement de leur troisième place. Mais les prochaines semaines s’annoncent coriaces pour Chelsea, qui affrontera Liverpool, Manchester City et Tottenham au mois de janvier en Premier League.



RMC Sport