BoxingDay - Burnley s’incline contre Leeds... à cause d’une litigieuse décision arbitrale

Au cours de la rencontre ce dimanche entre Leeds et Burnley, lors de la 15e journée de Premier League, Illan Meslier s'est illustré avec une sortie litigieuse, amenant sur le coup à l'égalisation des Clarets.



Mais l'arbitre a sauvé les joueurs de Marcelo Bielsa, sifflant faute sur le portier français après un contact avec Ben Mee.



Burnley a finalement concédé la défaite (1-0) face à Leeds ce dimanche, et regrettera certainement la décision arbitrale. Avec 13 points, Burnley voit son adversaire du jour s'échapper avec 20 unités et une jolie marge donc sur les dernières places du classement.



Avec RMC Sport