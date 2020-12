BoxingDay - Leeds inscrit quatre buts en première période et atomise West Bromwich (5-1)

Plus au Nord, Leeds est facilement et largement venu à bout de West Brom. Romaine Sawyers, d’un but contre son camp improbable, a offert l’ouverture du score aux hommes de Marcelo Bielsa après seulement neuf minutes de jeu. Les Peacocks ont ensuite déroulé leur jeu, rentrant aux vestiaires avec un avantage de quatre buts grâce à Alioski, Harrison et Rodrigo. Raphinha a lui alourdi l’addition en seconde période pour une victoire 5-0.



Dix jours après la déroute 6-2 face à Manchester United, Leeds enchaîne après avoir retrouvé le chemin de la victoire face à Burnley, lors du Boxing Day. L’équipe de Marcelo Bielsa, toujours aussi offensive, pointe à la 11e place du championnat. Pas le temps de célébrer cependant, puisque dès samedi, Leeds se déplacera à Londres pour affronter Tottenham.



RMC Sport