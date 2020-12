BoxingDay - Un très alléchant match nul (2-2) pour démarrer entre Leicester et Manchester United

Le football ne s’arrête jamais en Angleterre quand la saison ouvre. Le traditionnel Boxing Day a débuté ce lendemain de Noël par un choc entre Leicester et Manchester United.



Les Red Devils qui ont mené deux fois au score (Rashford et Bruno Fernandes) ont laissé deux points leur filer sous les doigts en se faisant rattraper deux fois par les Foxies (Barnes et Vardy).



Le ton est lancé en attendant le choc londonien de ce soir entre le très mal classé Arsenal qui va accueillir Chelsea.