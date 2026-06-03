Boy Niang 2 avertit Reug Reug : « S'il choisit la bagarre, je le mettrai KO »

Dans une ambiance survoltée à l’école primaire de Wakhinane, le lutteur de Pikine Boy Niang 2 a affiché une confiance inébranlable lors de son face-à-face avec la presse en prélude à son combat tant attendu contre Reug Reug, prévu le dimanche 7 juin.
Après plus de deux ans d'absence et une déception marquée face à Modou Lô en janvier 2024, le « fils de De Gaulle » aborde ce rendez-vous crucial avec détermination et une excellente forme physique.
Déterminé à redorer le blason de son fief et à relancer sa course vers le sommet de la lutte avec frappe, il a envoyé un avertissement technique clair à son adversaire de Thiaroye-Sur-Mer : « Si Reug Reug ose m’appeler sur le terrain de la lutte pure, il aura la surprise de sa vie ».
Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, Boy Niang 2 insiste sur l'importance capitale de ce choc qu'il qualifie de combat de gladiateurs, affirmant : « C'est un combat que je prends très au sérieux » et ajoutant que « ce combat a duré deux ans et je n’ai jamais baissé les bras ».
Conscient de la valeur de son vis-à-vis mais imperméable à la pression, le chef de file de l'école de lutte Boy Niang promet d'offrir un grand spectacle à ses supporters et prévient qu'il est prêt à répondre sur tous les plans : « S'il choisit la bagarre, je le mettrai KO ».
Après plus de deux ans d'absence et une déception marquée face à Modou Lô en janvier 2024, le « fils de De Gaulle » aborde ce rendez-vous crucial avec détermination et une excellente forme physique.
Déterminé à redorer le blason de son fief et à relancer sa course vers le sommet de la lutte avec frappe, il a envoyé un avertissement technique clair à son adversaire de Thiaroye-Sur-Mer : « Si Reug Reug ose m’appeler sur le terrain de la lutte pure, il aura la surprise de sa vie ».
Selon les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, Boy Niang 2 insiste sur l'importance capitale de ce choc qu'il qualifie de combat de gladiateurs, affirmant : « C'est un combat que je prends très au sérieux » et ajoutant que « ce combat a duré deux ans et je n’ai jamais baissé les bras ».
Conscient de la valeur de son vis-à-vis mais imperméable à la pression, le chef de file de l'école de lutte Boy Niang promet d'offrir un grand spectacle à ses supporters et prévient qu'il est prêt à répondre sur tous les plans : « S'il choisit la bagarre, je le mettrai KO ».
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