Boycott des cours en ligne : l'Amicale des étudiants du CESTI s’insurge contre les menaces de l’administration

L'Amicale des Étudiants du CESTI, la seule structure légitime en charge de la défense des intérêts des étudiants du CESTI, s’est félicité du mot d'ordre de boycott des cours en ligne « majoritairement suivi » par les étudiants. Il s’insurge contre les menaces de sanctions et d’exclusion de l’administration.



« Nous appelons tous nos camarades à suivre ce mouvement », a dit le président Serigne Gakou Aidara, dans un communiqué. « A l'instar du collectif des Amicales de l'UCAD et de la Coordination des Ecoles et Instituts dont nous sommes membre, l'Amicale des Étudiants du CESTI rappelle qu'il s'agit d'une posture commune face à une décision rectorale sectaire, unilatérale, discriminatoire et techniquement inapplicable ».



M. Aidara dit avoir constaté avec « désolation » les menaces à peine voilées de l'administration du CESTI portant sur des « sanctions d'exclusion » pour les étudiants qui n'assisteraient pas aux cours en ligne. Cette posture « irréfléchie, réactionnaire et disproportionnée » va même jusqu'au « refus »de délivrer les lettres de facilitations et le matériel de tournage de la grande enquête aux étudiants en licence 3 de journalisme.



L'Amicale s'insurge contre cette démarche et rappelle à l'administration qu'elle n'est pas obligée d'agir de la sorte. « Nous ne sommes pas des ennemis. En outre, nous assurons que, guidée par le devoir de défendre les étudiants, aucune menace ni tentative d'intimidation, d'où qu'elle vienne, ne pourrait nous dévoyer de ce combat dont la seule finalité est d'assurer une égalité dans les conditions d'apprentissage de tous les étudiants », dit Aidara.



Il rappelle qu’ « aucune mesure d'accompagnement n'a été prise pour faciliter l'accès à internet. Nous le savons tous: la couverture réseau n'est pas effective. Certains camarades, vivant dans la précarité, n'ont pas les moyens de se doter d'une connexion pour suivre tous les cours, tous les jours ».



Selon l’Amicale, « une reprise graduelle des cours en présentiel est bel et bien possible car, contrairement à certaines allégations, le campus social reste praticable ». A tous les étudiants du CESTI, le mot d'ordre demeure intact: Pas de cours en ligne », insistent les étudiants



« Ne cliquez même pas sur les liens. Ce boycott, nous le faisons pour nous et pour tous nos camarades qui seront arbitrairement lésés par cette situation. Ce n'est qu'ensemble que nous y arriverons », ordonne l’Amicale.