Brama Traoré, sélectionneur du Burkina : « le Sénégal est à respecter mais nous croyons en nos chances »

Le sélectionneur du Burkina Faso, Brama Traoré, s’est exprimé en conférence de presse ce jeudi, à la veille de l’affrontement entre son équipe et le Sénégal, pour le compte de la première journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



Brama Traoré a reconnu la valeur de l’équipe du Sénégal, soulignant l’importance de respecter une équipe d’un tel calibre.



« C’est déjà un match décisif face au favori du groupe. Ça va être difficile de démarrer contre le Sénégal, mais nous serons présents. Le match est d’un autre niveau, parce qu’on doit considérer le Sénégal comme une des grandes équipes du continent. C’est une équipe qui a joué à la Coupe du monde et qui a été championne d’Afrique. C’est une équipe à respecter », a-t-il confié en conférence de presse d’avant match.



Toutefois, Brama Traoré reste confiant en les capacités de son équipe à créer la surprise : « C’est un grand défi que d’affronter le Sénégal, c’est du lourd. Nous nous allons essayer de nous adapter à la situation du match, mais ça reste un match comme les autres, il faudra être concentré sur le sujet et tout donner pour ne rien regretter. Nous pensons que nous pouvons battre le Sénégal, mais on respectera le résultat quel qu’il soit », a affirmé le sélectionneur burkinabé.



Sur le fait de débuter les qualifications face au Sénégal, il se montre plutôt satisfait : « Commencer contre le Sénégal est une bonne chose, car cela nous permet de tester notre véritable niveau. Cela nous prépare pour les matchs à venir. Si nous avions affronté le Sénégal plus tard, cela aurait pu être plus compliqué », a expliqué Traoré.



Enfin, concernant le déroulement du match, il a souligné l’importance de la stratégie : « La clé du match dépendra des ajustements tactiques des deux équipes. Le Sénégal et ses supporters seront là pour pousser leur équipe, mais je suis sûr qu'ils apprécieront notre prestation. Le Burkina Faso est, pour beaucoup de Sénégalais, une seconde équipe en Afrique », a-t-il conclu.