Brancou Badio met fin à son contrat avec le Barça et se dirige vers l'Allemagne

Pour El Hadji Omar Brancou Badio et le FC Barcelone, c’est officiellement la fin. En Catalogne depuis deux saisons, le joueur sénégalais a mis fin à son contrat ce mercredi et se dirige vers le Championnat d’Allemagne.



Dans la filiale du FC Barcelone depuis deux saisons, Papi Brancou Badio espérait enfin connaître le succès au sein de l’équipe première du Barça, après ses excellentes performances en LEB Plata (D3 d’Espagne) et avec l’Équipe Nationale du Sénégal. Mais le Club catalan en a décidé autrement, l’envoyant en prêt à l’ICG Força Lleida, équipe de LEB Oro (D2 d’Espagne).



Avec son grand talent, difficile pour Brancou Badio d’imaginer une petite pige à Lleida et une nouvelle saison dans l’antichambre du Basket européen parce que le Rufisquois est déjà considéré comme un poids dans sa passion. Et à peine trois semaines après l’AfroBasket, il a décidé de mettre fin au contrat qui le liait avec le Barça. Par conséquent, il ne rejoindra pas Lleida et doit se trouver une nouvelle équipe.