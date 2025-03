Braquage à Ouakam : sept (07) caïds recherchés

L'enquête ouverte suite au braquage spectaculaire perpétré en plein jour à Ouakam, non loin du Monument de la Renaissance, livre ses premiers résultats. Moins de 48 heures, les enquêteurs du Groupe de recherche et d'intervention (Gri) ont réussi à venir à bout de deux des neuf caïds.



Après recoupements, les enquêteurs sont parvenus à identifier les deux malfaiteurs. Il s'agit du duo C.Sidibé et K.Fall. Ils ont été surpris par l'irruption soudaine de policiers en civil dans un appartement meublé.



La perquisition à fond effectuée dans ce refuge sis aux Parcelles Assainies, va permettre aux limiers de récupération une partie du mutin, à savoir 17 millions de F Cfa.



Après cet exploit, les éléments du Gri sont aux trousses des autres membres du groupe. Ils sont sept (7) en cavale dont le cerveau présumé, Souleymane Bâ.