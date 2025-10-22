Braquage d’un point Wave à Linguère : Samba Ka, célèbre TikTokeur présumé être le cerveau, interpellé après plusieurs jours de traque

Samba Ka, alias « Rang », un influenceur de 24 ans bien connu sur les réseaux sociaux, a été arrêté par les enquêteurs du centre urbain de Linguère. Il était activement recherché pour son implication présumée en tant que coordinateur du braquage survenu au point Wave de Linguère dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025.



L’enquête a connu une accélération décisive suite à l’arrestation et aux déclarations de l’un de ses présumés complices, M. Diop, un vigile originaire de Kathialy. Ce dernier a désigné le TikTokeur comme le « cerveau » de cette attaque à main armée, déclenchant une traque immédiate.



Le suspect est également soupçonné d’avoir proféré des injures envers le Premier ministre, Ousmane Sonko, via les réseaux sociaux. Cette double accusation « participation à un crime organisé » et « outrage à une haute personnalité de l’État », alourdit considérablement son dossier.



Son interpellation a permis de démanteler partiellement le réseau, entraînant l’arrestation de huit autres individus. Parmi eux figurent A. Diouga (maçon, 23 ans), N. Diouga (38 ans), S. Diouga (ouvrier, 25 ans), tous domiciliés à Kathialy, ainsi que I. Fall (conducteur de moto-jakarta, résidant à Linguère).



Les investigations en cours ont établi que le même groupe serait responsable d’au moins trois attaques : celles de Linguère, de Thiès (station Elton) et de Kathialy (restaurant Yaye Awa), comme l’a confirmé l’analyse des vidéos de surveillance.



Les forces de l’ordre poursuivent leurs efforts pour localiser et interpeller les autres membres de ce réseau criminel encore en fuite.