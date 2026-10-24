Braquage du point Wave à Dahra Djoloff : Mate Dieng, un repris de justice rattrapé par ses vieux démons

L’interpellation de Mate Dieng, alias Alassane Dieng, dans l’enquête sur le braquage du point de transfert d’argent Wave d’Ibrahima Mbaye, dit “Niass”, à Dahra Djoloff, remet au centre des débats la question de la récidive. Selon L’Observateur, le propriétaire du point Wave a été entendu le mercredi 21 octobre 2026 par les enquêteurs du commissariat de Ndamatou.



D’après le journal, Mate Dieng incarne une récidive en bande organisée particulièrement préoccupante. Ce chauffeur de profession, loin d’être un novice, traîne un casier judiciaire lourd. Les archives de la gendarmerie et de la police le présentent comme un habitué des attaques à main armée, déjà condamné à de lourdes peines pour avoir violemment détroussé un commerçant.



L’Observateur indique aussi qu’il est impliqué dans de vastes réseaux de vol de bétail dans le département de Linguère.



Sa récente sortie de prison, plutôt que de marquer le début d’une réinsertion, semble avoir coïncidé avec la préparation d’un nouveau coup d’éclat, toujours selon le quotidien. La perquisition menée dans sa planque à Touba a renforcé cette hypothèse : les enquêteurs y ont découvert un pistolet automatique chargé et un lot de plaques d’immatriculation frauduleuses, un équipement destiné à masquer l’identité des véhicules de son commando lors de raids routiers.



Ce matériel confirme, aux yeux des limiers, le profil de haute dangerosité du suspect et éclaire le mode opératoire utilisé lundi dernier à Dahra Djoloff.



Pour couvrir leur fuite après avoir vidé les caisses du point de transfert d’argent, Mate Dieng et ses complices n’auraient pas hésité à ouvrir le feu à balles réelles sur la route nationale RN3, semant la terreur parmi les passants, avant de bousculer un conducteur de moto Jakarta pour lui arracher son engin. Alors que Ibrahima Mbaye a été longuement auditionné le mercredi 21 octobre 2026 au commissariat de Ndamatou, les investigations s’accélèrent.



Pour les opérateurs de l’informel et les commerçants du Djoloff, le retour immédiat à l’action de ce repris de justice après sa libération met en lumière les failles du suivi post-carcéral. La police, de son côté, traque toujours le reste de la bande, en cavale avec le butin.