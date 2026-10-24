Premier League : Nicolas Jackson encore buteur avec Aston Villa face à Manchester City

L’attaquant sénégalais Nicolas Jackson a de nouveau marqué. Ce samedi 24 octobre 2026, il s’est illustré lors de la 8e journée de Premier League face à Manchester City.
Jackson a ouvert le score après seulement cinq minutes de jeu. Profitant d’une erreur de la défense des Citizens, il a éliminé son adversaire direct avant de décocher une frappe qui a trompé la vigilance de Donnarumma (1-0). Aston Villa a ainsi pris l’avantage face à Manchester City d’Iliman Ndiaye, titularisé.
Avec ce but, Nicolas Jackson porte son total à trois réalisations en Premier League. Il continue d’enchaîner les performances avec les Villans.
Jackson a ouvert le score après seulement cinq minutes de jeu. Profitant d’une erreur de la défense des Citizens, il a éliminé son adversaire direct avant de décocher une frappe qui a trompé la vigilance de Donnarumma (1-0). Aston Villa a ainsi pris l’avantage face à Manchester City d’Iliman Ndiaye, titularisé.
Avec ce but, Nicolas Jackson porte son total à trois réalisations en Premier League. Il continue d’enchaîner les performances avec les Villans.
Autres articles
-
“Lions” en feu : Nicolas Jackson signe un doublé, Iliman Ndiaye et Ibrahim Mbaye passeurs décisifs
-
Une bourde et un penalty arrêté in extremis : Yéhvann Diouf et Nice s'offrent Brest au terme d'un match animé
-
France : Pengo, espoir amateur du MMA, est mort dans l'attentat terroriste de Trappes
-
🔴EN Direct - "Kaddu Lamb" : spécial combat Ama Baldé vs Lac 2 - Eumeu Sène vs Jackson
-
Bayern : Vincent Kompany transporté en urgence à l’hôpital après un malaise