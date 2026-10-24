Premier League : Nicolas Jackson encore buteur avec Aston Villa face à Manchester City

L’attaquant sénégalais Nicolas Jackson a de nouveau marqué. Ce samedi 24 octobre 2026, il s’est illustré lors de la 8e journée de Premier League face à Manchester City.



Jackson a ouvert le score après seulement cinq minutes de jeu. Profitant d’une erreur de la défense des Citizens, il a éliminé son adversaire direct avant de décocher une frappe qui a trompé la vigilance de Donnarumma (1-0). Aston Villa a ainsi pris l’avantage face à Manchester City d’Iliman Ndiaye, titularisé.



Avec ce but, Nicolas Jackson porte son total à trois réalisations en Premier League. Il continue d’enchaîner les performances avec les Villans.