Octobre Rose à Kolda : les femmes du Fouladou réclament un appareil de mammographie

À l’occasion de la randonnée pédestre organisée ce samedi 24 octobre dans le cadre d’Octobre Rose, les acteurs de la santé et les femmes ont renouvelé leur plaidoyer pour l’installation d’un appareil de mammographie dans la capitale du Fouladou. Une localité où la lutte contre le cancer du sein reste confrontée à d’importantes difficultés d’accès au dépistage.



Prenant la parole lors de cette activité de sensibilisation, la docteure Philomène Ndiaye, gynécologue-obstétricienne au Centre hospitalier régional de Kolda, a déploré l’absence de cet équipement médical dans la région. Une situation qui contraint les femmes à effectuer de longs déplacements vers d’autres localités pour bénéficier de cet examen essentiel au dépistage du cancer du sein.



Face à cette préoccupation, le ministre Mamadou Lamine Dianté, présent à la manifestation, a annoncé un engagement du gouvernement pour répondre à cette demande. Il a promis, au nom des autorités, que la région de Kolda sera dotée d’un appareil de mammographie d’ici à la fin du mois de novembre.



Au-delà de cette revendication, la randonnée pédestre a également servi de tribune pour rappeler l’importance du dépistage précoce du cancer du sein. Les professionnels de santé ont insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation afin d’encourager les femmes à se faire examiner régulièrement et à aller se faire consulter rapidement en cas de signes suspects.



Les messages ont aussi porté sur la prévention du cancer du col de l’utérus, notamment à travers la promotion de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) chez les filles âgées de 9 à 14 ans.