Braquage en Casamance : un camion brûlé, une importante somme, une voiture 4X4 et des téléphones portables emportés

Des malfrats armés jusqu’aux dents se sont attaqués au village de Ndiagne, commune de Ouonk, arrondissement de Tanghori, département de Ziguinchor. Ils ont brûlés un camion d’extraction de sable et ont emporté une voiture 4X4, quatre (4) téléphones portables et la somme de 600 000 F Cfa.



Selon « Les Echos » qui donne l’information, les assaillants auraient eu comme objectif de mettre la main sur leurs otages qui sont deux Sénégalais et un Chinois. Ces derniers travaillent pour l’entreprise « Sope Nabi ».



Etant au courant de leurs intentions, le chauffeur du camion, Ibrahima Ciss et son apprenti, Pape Mbagnick Faye, ont échappé au piège des bandits et se sont rendus directement à la brigade de gendarmerie de Bignona pour signaler leur présence.



Que nénni : Les malfrats ont réussi à mettre la main sur Sékou Sylla, Zhou Yan (deux chinois) et Mamadou Yacine Ba, qu’ils ont relâché plus tard. La gendarmerie a ouvert une enquête pour démasquer les assaillants, ami aussi pour faire la lumière sur l’extraction du sable.