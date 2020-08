Braquage magasin chinois Allées du Centenaire: l’ancien policier radié et sa bande placés sous mandat de dépôt

Les braqueurs du magasin d’un ressortissant chinois sur les Allées du Centenaire ont été placés sous mandat de dépôt. Mouhamed Gassama, un ancien policier radié et Cheikh Tall sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violence, port d’arme et usage de véhicule, usurpation de fonction, blanchissement de capitaux et violences à agent ayant entraîné des blessures.



Selon Libération, qui donne l’information dans édition de ce vendredi, un mandat d’arrêt a été émis contre quatre (4) complices présumés dont M.T qui se présente comme étant un journaliste.



Pour rappel, les mis en causes avaient emporté, au cours de l’attaque 70 millions de F Cfa ce, grâce à M.C qui travaillait dans la boutique appartenant à un Chinois.