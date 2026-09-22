Kylian Mbappé : «Le Ballon d’Or, j’y crois vraiment. J’ai eu une grande année au niveau individuel»

International français et attaquant du Real de Madrid (Espagne), Kylian Mbappé a affirmé ce mardi qu’il croit en ses chances de remporter le trophée du Ballon d’Or 2026, même s’il n’a remporté aucun titre collectif avec son club au cours de la saison écoulée, au cours d’une interview à RFI.



«Le Ballon d’Or (football), j’y crois vraiment. J’ai eu une grande année au niveau individuel. Je sais que c’est le critère le plus important. J’ai été l’un des meilleurs buteurs de toutes les grandes compétitions. Je pense que ça peut être une bonne année pour moi, je le sens bien», a prédit l’attaquant français, qui a réalisé une grande saison.



En compétition avec d’autres joueurs comme Harry Kane (Bayern), Lamine Yamal (Barça) et Raphinia (Barça), le joueur du Real a aussi soutenu qu’il s’agit d’une «lutte ouverte», où chacun a ses chances. «C’est plaisant à voir. C’est plaisant d’y participer», a-t-il affirmé, précisant qu’il sera «bien sûr» déçu de voir un autre adversaire remporter la distinction. «Un compétiteur, quand il ne gagne pas, il est toujours déçu. Donc c’est mon âme de compétiteur qui sera touchée», prévient-il.



Chances et faiblesses de Mbappé



Kylian Mbappé a été meilleur buteur de toutes les grandes compétitions auxquelles il a participé : la Ligue des Champions, la Liga espagnole, et la Coupe du Monde 2026. Si le nouveau règlement du Ballon d'Or stipule que les performances individuelles et le caractère décisif priment sur les titres collectifs, il est handicapé pour avoir fait une saison blanche sans le moindre trophée collectif avec le Real Madrid.



Au même moment, ses rivaux arrivent armés de trophées. Harry Kane (favori chez les bookmakers) sort d'une saison monstrueuse à 73 buts, agrémentée de titres avec le Bayern Munich. Lamine Yamal, de son côté, affiche un titre de Champion du Monde avec l’Espagne, sans oublier son influence majeure dans les titres remportés par le Barça la saison écoulée.