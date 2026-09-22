Reclassement des greffiers : le gouvernement et les syndicats de la Justice poursuivent les discussions

Une rencontre a réuni, le lundi 21 septembre 2026 à Dakar, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public et les syndicats du secteur de la Justice (SYTJUS, UNTJ). Elle portait sur le reclassement des greffiers dans le nouveau corps des greffiers de niveau hiérarchique A2, sur le corps des administrateurs des greffes, ainsi que sur le reclassement des agents de la hiérarchie B ou C en service au ministère de la Justice dans le nouveau corps des assistants des greffes et parquets.



Selon une note du ministère de la Fonction publique, les échanges ont principalement porté sur les modalités de reclassement devant encadrer le passage des greffiers (B2) à la hiérarchie A2 après leur formation.



La partie gouvernementale a présenté une modalité de reclassement fondée sur les dispositions de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, ainsi que sur les textes réglementaires régissant la carrière et les conditions de reclassement des fonctionnaires. Cette modalité prévoit un reclassement à indice égal ou immédiatement supérieur.



De son côté, la partie syndicale demande un reclassement aux mêmes grades que le corps initial.



À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions lors d’une prochaine séance, en vue d’approfondir l’examen des modalités de reclassement.

