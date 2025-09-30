Bras de fer à l’Hôtel Radisson de Diamniadio : Amadou Ba appelle les parties à engager des négociations

La situation sociale en cours à l'Hôtel Radisson fait l'objet d'une extrême attention de la part du Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, le ministre Amadou Ba invite les différentes parties à se conformer « strictement au cadre légal qui régit les procédures de licenciement et de grève ». Il les exhorte à engager, dans un « esprit de conciliation et de responsabilité, des négociations de bonne foi sous la supervision de l'Administration du Travail pour trouver des compromis dynamiques favorables à la reprise de l'exploitation de l'Hôtel Radisson ».



« Au demeurant, la tutelle tient à rappeler fortement aux parties que l'intérêt supérieur attaché à l'image touristique du Sénégal ainsi qu'à la disponibilité intégrale de son parc hôtelier constitue une nécessité impérieuse et devra être préservé EN TOUTES CIRCONSTANCES, notamment en perspective d'événements majeurs de dimension internationale tels que le Sommet sur les investissements, FII SENEGAL, et les Jeux olympiques de la Jeunesse », note le document.



Par la suite, le ministre a pris contact avec les plus Hautes Autorités de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP-SA) et du Ministère en charge du Travail pour suivre, au plus près, la préoccupante situation en cours.



Cependant, Amadou Ba a rappelé que « l'Hôtel Radisson est la propriété exclusive de l'État du Sénégal qui a choisi d'en déléguer la gestion au Groupe Summa, pour une durée de quinze (15) ans. De plus, pour tout contentieux qui n'est pas réglé à l'amiable, il doit être soumis à l'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris ».