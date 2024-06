Bras de fer entre presse et pouvoir : Moundiaye Cissé appelle à l'apaisement

Tout compte fait, la sortie de Ousmane Sonko continue de faire couler beaucoup d'encre. Après les journalistes et autres hommes politiques, c'est autour de l'ONG 3D en la personne de son directeur Moundiaye Cissé de se mêler à la danse. Monsieur Cissé a dans un poste sur le réseau social X appelé à l'apaisement. " Le bras de fer actuel entre le PM Ousmane Sonko et la presse n'augure rien de bon pour la démocratie sénégalaise. J'en appelle à plus de sérénité et d'apaisement dans le traitement de ce contentieux pour l'intérêt et l'image du Sénégal", a posté monsieur Cissé.



Rappelant, les péripéties de la presse sénégalaise avec les différents régimes qui sont passés par là, monsieur Cissé de déclarer, "de 2000 à maintenant, la presse sénégalaise la presse sénégalaise n'a jamais fait d'allégeance à l'Etat, c'est pas aujourd'hui qu'elle le fera".



Il est vrai qu'un bras de fer devenu apparent est entamé entre la presse et le Premier ministre. Hier, au Grand théâtre, Ousmane Sonko a mis en exergue ce malaise qui est en train de s'installer entre presse et pouvoir.