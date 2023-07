Brésil : le Président Lula flingue Carlo Ancelotti

Après plusieurs mois de recherche, la Seleção semble toucher au but en ce qui concerne le choix de son futur sélectionneur. Comme nous l’évoquions ces derniers jours, Carlo Ancelotti a été convaincu par le projet et devrait reprendre le flambeau à l’issue de son mandat avec le Real Madrid, soit en 2024. Un choix assumé par la Confédération Brésilienne de Football qui en ravit plus d’un mais qui en laisse perplexe d’autres, à l’image du président Lula.







RMC Sport relaye que le chef d’Etat brésilien s’interroge sur le fait de confier la direction des Auriverde à un coach étranger qui n’a jamais pris en charge une équipe nationale, comme il l’a indiqué au cours d’une interview à la chaîne de télévision locale SBT.



«J’apprécie Ancelotti, mais il n’a jamais été le sélectionneur de l’Italie. Pourquoi il ne résout pas le problème de l’Italie, qui n’a pas participé au dernier Mondial ? C’est très facile de diriger une équipe en Europe avec onze joueurs de sélection. Ce qui est difficile, c’est de venir ici et de diriger les Corinthians (englués dans la zone rouge en D1 brésilienne). J’aimerais voir si Ancelotti se débrouillerait bien avec les Corinthians», a déclaré Lula.



Pour rappel, Fernando Diniz, actuel entraîneur de Fluminense (D1 brésilienne) officiera sur le banc de la sélection brésilienne en attendant l’arrivée de son homologue italien.